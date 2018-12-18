Спрятаться от грозы: Ford создал "умный" приют для собак

18 декабря, 2018, 09:49

Если ваш пес боится звуков фейерверков и грозы, то автоконцерн Ford предлагает решение: создана "умная" будка для собак с системой шумоглушения

Об этом пишет TechCrunch.

Собаки имеют более широкий диапазон слуха, чем человек, а звуки фейерверка и сильные грозы часто приводят к неприятным ощущениям у них.

Убежище от Ford оснащено доработанной системой глушения шумов, которая уже используется во внедорожнике Edge для смягчения звуков двигателя и трансмиссии.

Когда встроенные в конуру микрофоны улавливают громкие звуки, аудиосистема воспроизводит звук в противоположных частотах, а корпус из пробкового дерева позволяет снизить уровень внешних шумов. Дата начала продаж разработки и стоимость в компании не раскрывают.