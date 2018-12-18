Спецпрокурор рассказал о встрече экс-советника Трампа и посла России

18 декабря, 2018, 19:58

Во вторник, 18 декабря, в федеральном окружном суде Вашингтона, округ Колумбия, будет оглашен приговор бывшему советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну

Об этом сообщает Голос Америки .

По мнению ФБР, он предоставил следователям большое количество полезной информации по делу о российском вмешательстве. Поэтому спецпрокурор США Роберт Мюллер попросил суд не приговаривать Флинна к тюремному заключению.

Команда спецпрокурора Мюллера по распоряжению судьи предоставила документ по итогам интервью с Майклом Флинном, которое состоялось 24 января 2017 года. Согласно документу, интервью проводили два сотрудника ФБР. Одним из них был заместитель помощника руководителя ФБР Питер Строк.

Известно, что Строк проявлял предвзятость по отношению к Дональду Трампу, писал коллегам о желании не допустить избрания его президентом и тому подобное. Строк был уволен из ФБР на фоне скандала из-за его текстовых сообщений с признаками предвзятости к Трампу и пр.

Имя второго сотрудника ФБР, как и некоторая другая информация в документе, скрыто.

Флинн признал, что солгал ФБРовцам во время разговоров о своих контактах с послом России Кисляком, а также об осуществляемом им лоббизме в интересах правительства Турции.

Флинн заявил агентам ФБР, что не просил Кисляка, чтобы Россия проголосовала так или иначе за резолюцию Совбеза ООН в отношении Израиля.

В случае других государств Флинн встречался с различными представителями иностранных правительств. В случае России Флинн по сути общался исключительно с Кисляком. В документе говорится, что Флинн был заинтересован в России как в "обычном партнере" в борьбе с терроризмом.

Агенты ФБР также поинтересовались у Флинна, помнит ли он какие-либо разговоры с Кисляком, в которых обсуждалась высылка сотрудников диппредставительств России в США, во время которых Флинн мог просить "не обострять ситуацию". Флинн заявил, что не помнит таких разговоров.