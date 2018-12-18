Со второй попытки: в аэропорту Манчестера самолеты не могли приземлиться из-за штормовой погоды

18 декабря, 2018, 13:17

В аэропорту Манчестера по меньшей мере двум самолетам пришлось в последний момент отменять посадку из-за штормовой погоды

Об этом сообщает The Independent.

Самолеты TAP Air Portugal и Austrian Airlines снова набирали высоту и приземлились только со второй попытки.

В считанных метрах от земли машины подхватывал мощный порыв ветра и начинал раскачивать. В итоге, в последний момент пилоты португальской и турецкой авиакомпаний приняли решение идти на второй круг.

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