Смерть экс-главы "Правого сектора" Коцюрубы: в полиции говорят о самоубийстве, активисты подозревают убийство

18 декабря, 2018, 11:41

Полиция Львовщины сообщила первые подробности неожиданной смерти известного общественного деятеля, волонтера и активного участника Революции Достоинства Игоря Коцюрубы

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Нацполиции.

"16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что человек в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством... Личность мужчины установлена - им оказался 53-летний львовянин - от полученных телесных повреждений он скончался в больнице", - говорится в сообщении полиции.

По факту смерти 53-летнего Игоря Коцюрубы открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает ZAXID.NET, спикер Нацполиции подтвердила, что речь в сообщении идет об известном львовском активисте Игоре Коцюрубе.

Обстоятельства остаются до конца не выясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства. Зато близкие друзья активиста предполагают, что речь идет об убийстве.

"Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные - жестко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанным массовым явлением", - написала 17 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Об убийстве Игоря Коцюрубы также сообщила Елена Терещук, активистка ОО "Антикоррупционная платформа". Об этом она написала в комментариях под публикацией издания о неожиданной смерти активиста.

Как сообщает ZAXID.NET, в разговоре с изданием Елена Терещук заявила, что получила информацию об убийстве от сотрудника правоохранительных органов и одного из членов ОО "Развитие общества", впрочем, отказалась от дальнейших комментариев.

Кроме того, по телефону главного врача Червоноградской центральной городской больницы изданию подтвердили, что Игоря Коцюрубу привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как "рана была несовместима с жизнью".

Как сообщил львовский хирург, бывший член Студенческого братства Андрей Киштяк, Коцюруба попал в больницу с двумя резаными ранами шеи и умер от потери крови.