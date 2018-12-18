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Швеи и дворники в дефиците. В каких профессиях больше всего не хватает рабочих рук


фото: tvoemisto.tv
Украине не хватает дворников, швей, слесарей-сантехников и поваров

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости, передает НВ .

В столице наибольшим спросом на рынке труда пользуются квалифицированные рабочие и работники сферы обслуживания. Средний размер заработной платы в этой категории вакансий - около 6,5 тыс. грн.

Всего в базе данных Государственной службы занятости Украины около 150 тыс. вакансий.

Об этом НВ сообщил исполняющий обязанности председателя Госслужбы занятости Валерий Ярошенко.

Такое большое количество предложений он объясняет, в частности, миграционным фактором. Квалифицированная рабочая сила имеет доступ к рынку труда Европы и покидает Украину. К тому же там высокие зарплаты, утверждает чиновник. Хотя в Украине, по его словам, динамика роста зарплат также положительная.

"Работу в Украине вполне можно найти. Единственное что - уровень зарплаты не столь высок, как в развитых европейских странах. И несмотря на большое количество вакансий есть другая проблема: не всегда вакансии совпадают с профессиональным образованием тех, кто ищет работу", - сказал Ярошенко.

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"По определенным рабочим профессиям сегодня дефицит. Но трудно прогнозировать, насколько долго он продлится. В мире есть тенденция к сокращению рабочих мест, требующих неквалифицированного труда за счет автоматизации и внедрения современных информационных технологий", - отметил Ярошенко.

В течение 2018 года при посредничестве Государственной службы занятости трудоустроили 788 тыс. человек, сообщают в Госслужбе занятости. А это на 42 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

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