Швеи и дворники в дефиците. В каких профессиях больше всего не хватает рабочих рук
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости, передает НВ .
В столице наибольшим спросом на рынке труда пользуются квалифицированные рабочие и работники сферы обслуживания. Средний размер заработной платы в этой категории вакансий - около 6,5 тыс. грн.
Всего в базе данных Государственной службы занятости Украины около 150 тыс. вакансий.
Об этом НВ сообщил исполняющий обязанности председателя Госслужбы занятости Валерий Ярошенко.
Такое большое количество предложений он объясняет, в частности, миграционным фактором. Квалифицированная рабочая сила имеет доступ к рынку труда Европы и покидает Украину. К тому же там высокие зарплаты, утверждает чиновник. Хотя в Украине, по его словам, динамика роста зарплат также положительная.
"Работу в Украине вполне можно найти. Единственное что - уровень зарплаты не столь высок, как в развитых европейских странах. И несмотря на большое количество вакансий есть другая проблема: не всегда вакансии совпадают с профессиональным образованием тех, кто ищет работу", - сказал Ярошенко.
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"По определенным рабочим профессиям сегодня дефицит. Но трудно прогнозировать, насколько долго он продлится. В мире есть тенденция к сокращению рабочих мест, требующих неквалифицированного труда за счет автоматизации и внедрения современных информационных технологий", - отметил Ярошенко.
В течение 2018 года при посредничестве Государственной службы занятости трудоустроили 788 тыс. человек, сообщают в Госслужбе занятости. А это на 42 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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