 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ задержала организатора незаконного "референдума" в Луганской области, которая 4 года пряталась в РФ


фото: forum.sd
Служба безопасности Украины задержала женщину, которая принимала участие в подготовке и проведении в Луганской области незаконного "референдума" в 2014 году

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что в мае 2014 года жительница Новодружеска Луганской области добровольно вошла в состав так называемой избирательной комиссии незаконного "референдума".

После освобождения города бойцами антитеррористической операции пособница оккупантов сбежала в Россию, где более 4 лет скрывалась от правосудия.

В июне 2018 года следователи СБУ заочно вынесли по ней сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или по предварительному сговору группой лиц) и объявили в розыск.

Женщину задержали на пункте пропуска через государственную границу при попытке въехать в Украину по личным делам. Задержанную арестованы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать