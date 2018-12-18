СБУ задержала организатора незаконного "референдума" в Луганской области, которая 4 года пряталась в РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители выяснили, что в мае 2014 года жительница Новодружеска Луганской области добровольно вошла в состав так называемой избирательной комиссии незаконного "референдума".
После освобождения города бойцами антитеррористической операции пособница оккупантов сбежала в Россию, где более 4 лет скрывалась от правосудия.
В июне 2018 года следователи СБУ заочно вынесли по ней сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или по предварительному сговору группой лиц) и объявили в розыск.
Женщину задержали на пункте пропуска через государственную границу при попытке въехать в Украину по личным делам. Задержанную арестованы.
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