СБУ задержала организатора незаконного "референдума" в Луганской области, которая 4 года пряталась в РФ

18 декабря, 2018, 14:00

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая принимала участие в подготовке и проведении в Луганской области незаконного "референдума" в 2014 году

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что в мае 2014 года жительница Новодружеска Луганской области добровольно вошла в состав так называемой избирательной комиссии незаконного "референдума".

После освобождения города бойцами антитеррористической операции пособница оккупантов сбежала в Россию, где более 4 лет скрывалась от правосудия.

В июне 2018 года следователи СБУ заочно вынесли по ней сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или по предварительному сговору группой лиц) и объявили в розыск.

Женщину задержали на пункте пропуска через государственную границу при попытке въехать в Украину по личным делам. Задержанную арестованы.