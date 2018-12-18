СБУ поймала на взятке сотрудников охраны "Укрзализныци"

18 декабря, 2018, 14:26

Служба безопасности Украины разоблачила в систематическом получении взяток работников Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Чиновники отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области", - говорится в сообщении.

Они требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона.

Чиновника задержали во время получения последней части взятки в размере почти 150 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СБУ, в результате преступной схемы "Укрзализныця" понесла большие убытки, что приводило к финансовому истощению. Правоохранители проводят следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников данной преступной схемы.