СБУ поймала на взятке сотрудников охраны "Укрзализныци"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Чиновники отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области", - говорится в сообщении.
Они требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона.
Чиновника задержали во время получения последней части взятки в размере почти 150 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным СБУ, в результате преступной схемы "Укрзализныця" понесла большие убытки, что приводило к финансовому истощению. Правоохранители проводят следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников данной преступной схемы.
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