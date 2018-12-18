СБУ допросит настоятеля Киево-Печерской лавры

18 декабря, 2018, 17:19

Служба безопасности Украины планирует вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя)

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Планируется в ближайшие дни", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о вызове на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры.

Его планируют вызвать в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).