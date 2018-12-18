СБУ допросит настоятеля Киево-Печерской лавры
18 декабря, 2018, 17:19
Служба безопасности Украины планирует вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя)
Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Планируется в ближайшие дни", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о вызове на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры.
Его планируют вызвать в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
- 30 ноября 2018 стало известно, что СБУ проводит обыск по месту жительства настоятеля Свято-Успенского собора Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Обыски проходили также в помещениях самой Лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды по статье 161 УК Украины.
- По словам самого митрополита, против него якобы возбудили несколько уголовных производств с грифом "секретно".
- Сообщалось, что СБУ зафиксировала подготовку провокаций против Объединительного собора. Координатором должен был быть настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.
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