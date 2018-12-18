С начала года 46 украинцев подозревают в государственной измене

18 декабря, 2018, 22:59

С начала 2018 года 46 украинцам сообщили о подозрении в государственной измене

Об этом СБУ сообщил в ответе на запрос Радио Свобода.

Как сообщается, СБУ начала 165 уголовных производств по статье "государственная измена" по 46 человек, а также 10 уголовных производств по статье "шпионаж", в которых четырем сообщили о подозрении.

Отмечается, что с начала 2014-го по декабрь 2018 СБУ расследовала 443 уголовных производства о государственной измене в отношении 218 человек.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны принял обращение в ГПУ и СБУ о возбуждении уголовных дел против граждан Украины, которые публично обвиняют свою страну в агрессии против России.