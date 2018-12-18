С 1 января зарплаты преподавателей вузов увеличатся на 20%

18 декабря, 2018, 18:55

С 1 января 2019 зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%

Соответствующее постановление есть на сайте Кабинета Министров.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич аргументировала это решение тем, что за последние 2 года существенно повысили зарплаты педагогам - учителям, воспитателям в детских садах, но не преподавателям вузов.

"Однако, ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, работающих в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%.", - пояснила Гриневич.

Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников в следующем году вырастут на 9%.