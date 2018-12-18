С 1 января зарплаты преподавателей вузов увеличатся на 20%
18 декабря, 2018, 18:55
С 1 января 2019 зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%
Соответствующее постановление есть на сайте Кабинета Министров.
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич аргументировала это решение тем, что за последние 2 года существенно повысили зарплаты педагогам - учителям, воспитателям в детских садах, но не преподавателям вузов.
"Однако, ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, работающих в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%.", - пояснила Гриневич.
Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников в следующем году вырастут на 9%.
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