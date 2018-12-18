Российское судно село на мель у берегов Британии
Об этом сообщает Mirror .
"Большой российский сухогруз сел на мель в опасной близости к берегу Корнуолла в районе, где были зафиксированы сильные порывы ветра и ливни", - говорится в сообщении.
Как сообщает Mirror, российское судно "Кузьма Минин" весом 16 тыс. тонн следовало из голландского порта Тернюзен.
Сейчас на месте инцидента находится британская береговая охрана и местные спасатели.
По данным британской газеты, береговая охрана планирует снять судно, на борту которого находятся 18 членов экипажа, с мели.
В настоящее время нет сообщений о загрязнении окружающей среды от судна.
Отмечается, что судно "Кузьма Минин" зарегистрировано в российском Мурманске и доставляет грузы преимущественно в порты Северной Европы.
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