Российское судно село на мель у берегов Британии

"Большой российский сухогруз сел на мель в опасной близости к берегу Корнуолла в районе, где были зафиксированы сильные порывы ветра и ливни", - говорится в сообщении.

Как сообщает Mirror, российское судно "Кузьма Минин" весом 16 тыс. тонн следовало из голландского порта Тернюзен.

Сейчас на месте инцидента находится британская береговая охрана и местные спасатели.

По данным британской газеты, береговая охрана планирует снять судно, на борту которого находятся 18 членов экипажа, с мели.

В настоящее время нет сообщений о загрязнении окружающей среды от судна.

Отмечается, что судно "Кузьма Минин" зарегистрировано в российском Мурманске и доставляет грузы преимущественно в порты Северной Европы.