Россия возле границ Украины наращивает силы, привела военных в оперативную готовность

18 декабря, 2018, 11:23

Военная разведка Украины фиксирует значительные изменения в структуре российских войск

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает сайт ведомства.

Скибицкий отметил, что с первого декабря вновь вблизи государственной границы российские военные соединения в состоянии оперативной готовности и способны выполнять задачи на территории Украины.

Также он сообщил об увеличении авиационной компоненты ВС России на украинском направлении. Были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Развернутые на этих аэродромах подразделения и части оснащены современной техникой. Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-Космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии.

По словам представителя ГУР МО Украины, российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль государственной границы Украины и в аннексированном Россией Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций, что представляет угрозу для нашего государства.