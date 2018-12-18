Россия возле границ Украины наращивает силы, привела военных в оперативную готовность
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает сайт ведомства.
Скибицкий отметил, что с первого декабря вновь вблизи государственной границы российские военные соединения в состоянии оперативной готовности и способны выполнять задачи на территории Украины.
Также он сообщил об увеличении авиационной компоненты ВС России на украинском направлении. Были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Развернутые на этих аэродромах подразделения и части оснащены современной техникой. Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-Космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии.
По словам представителя ГУР МО Украины, российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль государственной границы Украины и в аннексированном Россией Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций, что представляет угрозу для нашего государства.
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