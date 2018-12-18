Россия держит в оффшорах $700 млрд, - Огрызко

18 декабря, 2018, 21:25

Украинский академик и доктор экономических наук Сергей Пирожков в одном из докладов отметил, что Россия держит в оффшорах $700 млрд

Об этом заявил бывший министр МИД Владимир Огрызко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV.

"В одном из своих докладов академик Пирожков отметил, что Россия держит в оффшорах $700 млрд. За эти деньги происходит рефинансирование ее экономики", - рассказал Огрызко.

Он добавил, что, если объединиться с Западным миром и прекратить эту деятельность, то российская экономика могла бы развалиться через 2 недели.

"Если бы мы с Западом скоординувалися и прекратили бы эту деятельность, то российская экономика развалилась бы ровно через 2 недели. Россию остановить можна не танками, а скоординированной позицией в экономике. Без экономики танки никуда не поедут", - отметил Владимир Огрызко.