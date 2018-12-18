РФ решила предоставлять украинцам свое гражданство на упрощенных условиях
18 декабря, 2018, 12:20
18 декабря Госдума России приняла закон, который упрощает процесс получения российского гражданства украинцам
Об этом сообщил ТАСС.
Закон предоставляет президенту РФ право определять, кто может получить гражданство в упрощенном порядке.
"Это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь тех, кто проживают в странах "со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционное изменение политического режима", - говорится в сообщении.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связях с соотечественниками Леонид Калашников ранее объяснял, что законопроект поможет решить вопрос получения российского гражданства в первую очередь беженцам из Украины.
- Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ предложили упростить процесс получения российского гражданства украинцам.
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