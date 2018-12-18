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РФ решила предоставлять украинцам свое гражданство на упрощенных условиях

18 декабря Госдума России приняла закон, который упрощает процесс получения российского гражданства украинцам

Об этом сообщил ТАСС.

Закон предоставляет президенту РФ право определять, кто может получить гражданство в упрощенном порядке.

"Это позволит принять в гражданство РФ в первую очередь тех, кто проживают в странах "со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционное изменение политического режима", - говорится в сообщении.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связях с соотечественниками Леонид Калашников ранее объяснял, что законопроект поможет решить вопрос получения российского гражданства в первую очередь беженцам из Украины.

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