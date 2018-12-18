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Рефери чувствует вину за то, что соперник Гвоздика оказался в коме


фото: boxingscene
Американский рефери Майкл Гриффин заявил, что чувствует вину за то, что канадский боксер Адонис Стивенсон оказался в коме после боя с Александром Гвоздиком

Об этом сообщает Boxingscene .

Рефери поединка между Гвоздиком и Стивенсоном рассказал, что был крайне обеспокоен, когда канадский боксер оказался в коме.

"Я просматривал этот бой снова и снова, по крайней мере, сто раз. Все тогда происходило так быстро. Я имел дело с левшой против правши, мне было трудно иметь открытый угол, чтобы вмешаться. В определенный момент я увидел, что Стивенсон больше не может защищаться", - рассказал Гриффин.

По словам рефери, из-за волнения он похудел на 5 кг и потерял аппетит и сон.

"Я потерял аппетит, я потерял более 5 кг с того времени. Каждую ночь я просыпаюсь в 4:00 утра и в моем воображении мерцают картины этого боя", - признался Гриффин.

  • Напомним, 16 декабря канадский боксер Адонис Стивенсон, который находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, пришел в себя .
  • Александр Гвоздик поддержал Адониса Стивенсона , который после боя находится в искусственной коме.
  • Нокаутированній украинцем Александр Гвоздик канадец Адонис Стивенсон после боя попал в реанимацию.
  • 1 декабря во Квебеке Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и отобрал у него титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.
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