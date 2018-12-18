Рефери чувствует вину за то, что соперник Гвоздика оказался в коме

18 декабря, 2018, 10:15

Американский рефери Майкл Гриффин заявил, что чувствует вину за то, что канадский боксер Адонис Стивенсон оказался в коме после боя с Александром Гвоздиком

Об этом сообщает Boxingscene .

Рефери поединка между Гвоздиком и Стивенсоном рассказал, что был крайне обеспокоен, когда канадский боксер оказался в коме.

"Я просматривал этот бой снова и снова, по крайней мере, сто раз. Все тогда происходило так быстро. Я имел дело с левшой против правши, мне было трудно иметь открытый угол, чтобы вмешаться. В определенный момент я увидел, что Стивенсон больше не может защищаться", - рассказал Гриффин.

По словам рефери, из-за волнения он похудел на 5 кг и потерял аппетит и сон.

"Я потерял аппетит, я потерял более 5 кг с того времени. Каждую ночь я просыпаюсь в 4:00 утра и в моем воображении мерцают картины этого боя", - признался Гриффин.