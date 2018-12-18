Ради "стабильности в мире": Путин пригрозил новым оружием, которое не имеет аналогов
Об этом он сказал на расширенной коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС .
По словам Путина, новые российские разработки должны заставить задуматься потенциальных противников России и привести к "укреплению баланса сил".
"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии нового, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - заявил он.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Путин тогда в ответ на это заявил, что у Вашингтона "нет доказательств".
При этом, по мнению экспертов, в 2010-е годы Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты средней и малой дальности.
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