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Рада приняла постановление о памятных датах в 2019 году


фото: ukrainianpeople
Народные депутаты Украины приняли проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году

Соответствующее решение нардепы приняли в Верховной Раде 18 декабря, сообщает Еспресо.TV

За принятие постановления проголосовало 232 нардепа, против - 9, не голосовали - 92.

Отмечается, что целью этого  Постановления является определение важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2019 году должны отмечаться на общегосударственном уровне, создание условий для организационной подготовки к их празднованию.

Проект постановления рекомендует Кабмину создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2019 году, а также разработать планы мероприятий. В учебных мероприятиях рекомендуют проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, заседания за круглым столом, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям. В частности, рекомендуется включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях.

Также рекомендуется организовать в учреждениях культуры тематические выставки, экспозиции, приуроченных к памятным датам и юбилеям, проработать вопрос о включении наиболее выдающихся дат украинской истории в список знаменательных дат ЮНЕСКО. Рекомендовано Госкомтелерадио создавать теле- и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. "Укрпочте" предложено выдать почтовые конверты и почтовые марки, а Нацбанка предложили изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2019 года.

 

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