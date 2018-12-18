Рада провалила закон о частной детективной деятельности

18 декабря, 2018, 13:33

Верховная Рада не смогла принять законопроект №3726 "О частной детективной (розыскной) деятельности"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" законопроект проголосовали только 165 народных депутатов.

Цель закона - законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина на защиту своих законных прав и интересов.