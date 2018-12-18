Рада провалила закон о частной детективной деятельности
18 декабря, 2018, 13:33
Верховная Рада не смогла принять законопроект №3726 "О частной детективной (розыскной) деятельности"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"За" законопроект проголосовали только 165 народных депутатов.
Цель закона - законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина на защиту своих законных прав и интересов.
- Отметим, что за закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726) 13 апреля 2017 во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат.
- 7 июня президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о частной детективной деятельности №3726.
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