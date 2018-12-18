Рада продлила мораторий на закрытие государственных шахт

18 декабря, 2018, 18:50

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для обеспечения государственной поддержки в угольной отрасли"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За законопроект № 9049 проголосовали 230 парламентариев.

В пояснительной записке отмечается, что в случае непринятия предложенного законопроекта о продлении действия положения о временном приостановлении исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2022 года, с 1 января 2019 года "можно ожидать полного блокирования работы государственных угледобывающих предприятий, что поставит под угрозу существование государственного сектора угольной отрасли и ослабит энергетическую безопасность Украины в целом".

Целью документа является продление действия до 1 января 2022 года переходного периода, необходимого для устойчивого развития государственного угольного сектора, реализации утвержденных стратегических мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшения их технико-экономических показателей, а также согласования положений некоторых нормативно-правовых актов между собой.

Согласно законопроекту временно, до 1 января 2022 года, подлежат остановке исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий. В этот же период не возбуждаются дела о банкротстве государственных угледобывающих предприятий.