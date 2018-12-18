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Рада предварительно поддержала переименование военкоматов


фото: phm.gov.ua
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За законопроект № 9285 проголосовали 238 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона позволит осуществить правовое регулирование деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"В связи с созданием новой организационно-штатной структуры военных комиссариатов предлагается внести соответствующие изменения путем замены названий военных комиссариатов на областные, территориальные (местные) Центры комплектования и социальной поддержки в ряд законодательных актов", - говорится в записке.

"Мы вычищаем советский рудимент - название военный комиссариат и называем его должным "натовским" словом, как в развитых странах", - сказал депутат от "БПП", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

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