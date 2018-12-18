"Я такого не знаю". Вакарчук заявил, что не знает, кто такой политик Зеленский
18 декабря, 2018, 13:14
Популярный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не знает политика по имени Владимир Зеленский
Об этом сообщает "Новое время".
"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала" Слуга народа ", - ред.) Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, счастью или к сожалению, - не может баллотироваться", - сказал он.
Вакарчук подытожил: "У меня слишком мало знаний об этом человеке".
- Напомним, по данным социологического исследования Киевского международного института социологии, больше всего шансов победить на парламентских выборах 2019 года имеют партии "Батькивщина", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партия "Блок Петра Порошенко".
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