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"Я такого не знаю". Вакарчук заявил, что не знает, кто такой политик Зеленский

Популярный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не знает политика по имени Владимир Зеленский

Об этом сообщает "Новое время".

"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала" Слуга народа ", - ред.) Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, счастью или к сожалению, - не может баллотироваться", - сказал он.

Вакарчук подытожил: "У меня слишком мало знаний об этом человеке".

  • Напомним, по данным социологического исследования Киевского международного института социологии, больше всего шансов победить на парламентских выборах 2019 года имеют партии "Батькивщина", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партия "Блок Петра Порошенко".
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