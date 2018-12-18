"Я такого не знаю". Вакарчук заявил, что не знает, кто такой политик Зеленский

18 декабря, 2018, 13:14

Популярный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не знает политика по имени Владимир Зеленский

Об этом сообщает "Новое время".

"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала" Слуга народа ", - ред.) Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, счастью или к сожалению, - не может баллотироваться", - сказал он.

Вакарчук подытожил: "У меня слишком мало знаний об этом человеке".