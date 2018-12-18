"Придется вернуть обратно Николаю": НАПК напомнило служащим о лимите на подарки

18 декабря, 2018, 13:13

Подарки "от Николая" на сумму более 1921 грн не от близких лиц декларантам принимать нельзя

Об этом в шутливой форме напомнили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

"Уважаемый Святой Николай и все, кто передает через него поздравления субъектам декларирования! Напоминаем вам, что вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам стоит проявлять только к близким лицам" .

"В противном случае подарок на сумму от 1921 грн придется вернуть Святому Николаю обратно", - говорится в сообщении.

НАПК также упомянул и о запрете декларантам получать подарки от подчиненных.

"Поэтому, чтобы не принести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками", - добавили в Национальном агентстве.

Также в НАПК напоминают о необходимости декларировать подарки:

"Найдя под подушкой золотые часы, сумочку от дома Prada или ключ от новенького автомобиля, не забудьте упомянуть об этом в декларации".

"Если Святой Николай поздравил вас на сумму, превышающую 8810 грн, не забудьте указать подарок в декларации за 2018 год. Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии мы ждем до 29 декабря от тех, кто в этом году заслужил вознаграждение на сумму более 88 100 грн ", - инструктирует НАПК.