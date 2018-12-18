"Придется вернуть обратно Николаю": НАПК напомнило служащим о лимите на подарки
Об этом в шутливой форме напомнили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.
"Уважаемый Святой Николай и все, кто передает через него поздравления субъектам декларирования! Напоминаем вам, что вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам стоит проявлять только к близким лицам" .
"В противном случае подарок на сумму от 1921 грн придется вернуть Святому Николаю обратно", - говорится в сообщении.
НАПК также упомянул и о запрете декларантам получать подарки от подчиненных.
"Поэтому, чтобы не принести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками", - добавили в Национальном агентстве.
Также в НАПК напоминают о необходимости декларировать подарки:
"Найдя под подушкой золотые часы, сумочку от дома Prada или ключ от новенького автомобиля, не забудьте упомянуть об этом в декларации".
"Если Святой Николай поздравил вас на сумму, превышающую 8810 грн, не забудьте указать подарок в декларации за 2018 год. Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии мы ждем до 29 декабря от тех, кто в этом году заслужил вознаграждение на сумму более 88 100 грн ", - инструктирует НАПК.
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