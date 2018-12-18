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"Нейтральная" Беларусь всегда поддерживает Москву. Геращенко возмущена голосованием в ООН

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает неприемлемым голосование Беларуси против "крымской" резолюции ООН

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В очередной раз хочу привлечь внимание к позиции Беларуси, которая, публично подчеркивая свою нейтральность, на самом деле, всегда занимает сторону Москвы. Это особенно неприемлемо, по моему мнению, учитывая, что в Минске проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. И мы ожидаем от Беларуси действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне, особенно во время голосований, которые касаются Донбасса, незаконной милитаризации региона со стороны РФ", - заявила Геращенко.

Однако, по ее словам, очень радует, что несколько важных для Украины стран, которые также ранее голосовали против подобных резолюций, сейчас воздержались. "Спасибо. В частности, благодарим Казахстан", - написала она.

  • Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по российской агрессии в Керченском проливе и оккупации Крыма. "За" резолюцию проголосовали 66 стран. Документ, в частности обязывает РФ вывести свои войска из Украины.
  • Список стран, которые в ООН голосовали против украинского проекта резолюции по Крыму.
  • В России заявили, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" является "напрасной" с юридической точки зрения.
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