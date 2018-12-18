"Нейтральная" Беларусь всегда поддерживает Москву. Геращенко возмущена голосованием в ООН

18 декабря, 2018, 18:22

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает неприемлемым голосование Беларуси против "крымской" резолюции ООН

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В очередной раз хочу привлечь внимание к позиции Беларуси, которая, публично подчеркивая свою нейтральность, на самом деле, всегда занимает сторону Москвы. Это особенно неприемлемо, по моему мнению, учитывая, что в Минске проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. И мы ожидаем от Беларуси действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне, особенно во время голосований, которые касаются Донбасса, незаконной милитаризации региона со стороны РФ", - заявила Геращенко.

Однако, по ее словам, очень радует, что несколько важных для Украины стран, которые также ранее голосовали против подобных резолюций, сейчас воздержались. "Спасибо. В частности, благодарим Казахстан", - написала она.