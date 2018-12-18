"Контрразведка ЛНР "готовила взрыв на железной дороге в Харьковской области
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Проведена спецоперация - предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Преступление готовиось представителем "ЛНР", - рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.
Он сообщил, что 17 декабря исполнитель этого преступления - гражданин Украины - заложил взрывное устройство под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в "ЛНР", где должен был активировать взрывное устройство.
Представитель департамента контрразведки СБУ подчеркнул, что взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.
Настюк сообщил, что организатор этого преступления - уроженец Саратовской области РФ, сотрудник "контрразведки ЛНР", бывший сотрудник УСБУ в Луганской области.
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