 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Контрразведка ЛНР "готовила взрыв на железной дороге в Харьковской области


фото: currenttime
Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила диверсионный акт - взрыв на железной дороге в Харьковской области, организованный бывшим сотрудником СБУ в Луганской области, который сейчас является сотрудником "контрразведки ЛНР"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Проведена спецоперация - предупрежден диверсионный акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Харьковской области. Преступление готовиось представителем "ЛНР", - рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Он сообщил, что 17 декабря исполнитель этого преступления - гражданин Украины - заложил взрывное устройство под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области и направился в "ЛНР", где должен был активировать взрывное устройство.

Представитель департамента контрразведки СБУ подчеркнул, что взрывчатка заранее была заменена на муляж сотрудниками украинской контрразведки, поэтому взрыв был предотвращен.

Настюк сообщил, что организатор этого преступления - уроженец Саратовской области РФ, сотрудник "контрразведки ЛНР", бывший сотрудник УСБУ в Луганской области.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать