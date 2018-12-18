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"Карательная советская система проверок будет уничтожена", - Гройсман о том, как проверять бизнес с нового года


фото: kmu.gov.ua
С 1 января правительство меняет систему проверок бизнеса

Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире Еспресо.TV 18 декабря во время заседания Кабинета министров.

"С 1 января мы меняем систему проверок бизнеса. Карательная советская система проверок будет уничтожена", - заявил премьер.

По словам Гройсмана, новая система предусматривает: заранее будут подготовлены планы проверок, и они будут публичными (каждый сможет когда-либо проверить, к кому и когда придут).

Также система предусматривает полное отсутствие самоуправства со стороны чиновников (он будет приходить с четким чек-листом и проверять согласно с нему).

"Нас интересует безопасность, качественное функционирование предприятий и бизнеса в целом, поэтому проверки будут ориентироваться именно на это", - пояснил глава правительства.

Также Владимир Гройсман добавил, что правительство планирует вводить единые счета для уплаты налогов.

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