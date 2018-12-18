"Карательная советская система проверок будет уничтожена", - Гройсман о том, как проверять бизнес с нового года
Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире Еспресо.TV 18 декабря во время заседания Кабинета министров.
"С 1 января мы меняем систему проверок бизнеса. Карательная советская система проверок будет уничтожена", - заявил премьер.
По словам Гройсмана, новая система предусматривает: заранее будут подготовлены планы проверок, и они будут публичными (каждый сможет когда-либо проверить, к кому и когда придут).
Также система предусматривает полное отсутствие самоуправства со стороны чиновников (он будет приходить с четким чек-листом и проверять согласно с нему).
"Нас интересует безопасность, качественное функционирование предприятий и бизнеса в целом, поэтому проверки будут ориентироваться именно на это", - пояснил глава правительства.
Также Владимир Гройсман добавил, что правительство планирует вводить единые счета для уплаты налогов.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-