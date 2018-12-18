Приговор - смотреть "Бэмби": в Миссури судья приговорил браконьера к ежемесячному просмотру мультфильма

18 декабря, 2018, 10:55

В Миссури судья приговорил браконьера Дэвида Берри-младшего к одному году тюрьмы, где он ежемесячно должен просматривать мультфильм "Бэмби"

Об этом 17 декабря сообщает Fox News.

Мультфильм "Бэмби" рассказывает о молодом олене, мать которого убили охотники. Walt Disney Productions выпустил его в 1942 году, а мультик номинировался на "Оскар" в трех категориях, а также премию "Золотой глобус".

Берри-младший за три года убил несколько сотен оленей, при этом человек забирал только головы и рога убитых животных, а туши бросал в лесу. В деле о браконьерстве также проходят его брат Кайл Берри и отец Дэвид Берри-старший. Брата лишили лицензии на охоту на 8 лет, а отца - на 18.

"На сегодняшний день эта группа браконьеров уже выплатила $202 тысячи и в целом отбыла 33 дня в тюрьме", - сказали в департаменте охраны природы.

Начальник департамента охраны природы штата Рэнди Доман охарактеризовал группу как "серийных браконьеров" и добавил, что из-за своей жадности и эгоизма они забыли о честной охоте: "Они не уважают животных, правила справедливого преследования и не беспокоятся тем, что они воруют у других, это все от жадности и эго".