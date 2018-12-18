Правительство передало "Укрэнерго" под управление Минфина

18 декабря, 2018, 12:10

Кабинет министров Украины передал под управление Министерству финансов госпредприятие "Национальная энергетическая компания" Укрэнерго "

Об этом сообщает "Правительственный портал" .

"Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия" Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (код согласно ЕГРПОУ 00100227) из сферы управления министерства энергетики и угольной промышленности в сферу управления Министерства финансов", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" приветствовали такое решение, назвав его началом анбандлинга - отделением оператора энергосистемы от добытчика и транспортера энергоносителя.

"Переход компании от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов означает начало процедуры анбандлинга Укрэнерго в соответствии с украинским законодательством и обязательствами перед Энергетическим Сообществом. Анбандлинг и корпоратизация Укрэнерго являются обязательными предпосылками сертификации Укрэнерго", - сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

В госпредприятии отметили, что подчинение оператора системы передачи Минфина является распространенной практикой в Европе, с энергосистемой которой в ближайшие годы Украина должны интегрировать свою электроэнергетику.