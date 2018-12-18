Порошенко о военном положении: причин для мобилизации нет
Об этом заявил президент на встрече со студентами и преподавателями в Тернополе, передает Интерфакс-Украина .
"Нынешняя ситуация в Украине находится под полным контролем государства и не требует объявления мобилизации, однако в случае открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации она будет объявлена немедленно", - заявил Порошенко.
Президент еще раз подчеркнул, что мобилизация будет в случае открытой наземной агрессии со стороны России.
"Я заявлял, что мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал президент.
Он отметил, что на этот случай у него "все указы о мобилизации заготовлены" и не придется "бегать и спрашивать разрешения" у Рады на объявление мобилизации.
Порошенко напомнил, что сейчас призывников срочной службы в зону ООС не направляют. Они занимаются исключительно боевой подготовкой и обучением.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине"
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