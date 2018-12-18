Порошенко о военном положении: причин для мобилизации нет

18 декабря, 2018, 17:53

Президент отметил, что ситуация в стране полностью контролируется и причин для мобилизации нет

Об этом заявил президент на встрече со студентами и преподавателями в Тернополе, передает Интерфакс-Украина .

"Нынешняя ситуация в Украине находится под полным контролем государства и не требует объявления мобилизации, однако в случае открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации она будет объявлена немедленно", - заявил Порошенко.

Президент еще раз подчеркнул, что мобилизация будет в случае открытой наземной агрессии со стороны России.

"Я заявлял, что мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал президент.

Он отметил, что на этот случай у него "все указы о мобилизации заготовлены" и не придется "бегать и спрашивать разрешения" у Рады на объявление мобилизации.

Порошенко напомнил, что сейчас призывников срочной службы в зону ООС не направляют. Они занимаются исключительно боевой подготовкой и обучением.