Почему не стоит покупать "бэушную" мебель: наблюдения профессионалов

18 декабря, 2018, 15:04

Ключевая характеристика - новизна, то есть, вещь ранее не была в использовании. А значит, качественная

Новый шкаф, никем не эксплуатированный матрас, стенка "с нуля"… Ключевая характеристика - новизна, то есть, вещь ранее не была в использовании. А значит, качественная.

Существует и вторая сторона медали, позволяющая приобрести вожделенный диван, комод или сервант дешево. Это покупка изделий бывших в употреблении или - "бэушек". Действительно, недорогая мебель позволяет экономить, но так ли хороши вещи, бывшие в эксплуатации не один год? Не значит ли "дешевый" (как главный критерий "бэушной" меблировки) – низкокачественный? Разбираемся вместе с консультантами мебельного магазина МебельОК.

Старый "хлам" - новые проблемы

Иногда по газетному объявлению или через интернет удается действительно приобрести мебель в идеальном техническом состоянии. Но это редкое исключение, потому как основанная масса "бэушных" товаров – предметы, много повидавшие на своем веку. Стояли они где-то в пыльном сыром чулане, потому что рука не поднималась их выбросить. А тут вдруг ремонт или новоселье (не вести же старый скрипучий шифоньер в новый дом!) Значит, пришло время раритеты продавать.

Даже при внешнем благополучии, не все идеально у "бэушек" внутри. Душа, как говорится, - изношена! Главные проблемы бывшей в употреблении мебели:

немодный дизайн. Вряд ли вам удастся купить "бэушный" столик времен королевы Виктории или комод на лапках эпохи Людовика IV. В основной массе это архаика 60-80 годов прошлого века, поэтому говорить о красоте и практичности дизайна тех времен неуместно;

потерявшие свойства материалы. Деревянная мебель, выполненная из твердых пород древесины, сохраняет свои природные данные, тогда как плитные материала под действием нагрузок и разрушающих климатических факторов уже "дели течь". Вы же не хотите, чтобы шкаф рухнул под малейшей нагрузкой?

"шкурка вычинки не стоит". В 99% обивка и наполнители мягкой мебели нуждаются в замене. Если посчитать стоимость замены пружин, ватина, мешковины (а работа мастера составит до 50% цены материалов), не такой уж дешевой выйдет "бэушка";

неприятные "соседи". Шкафы, кресла, ватные матрасы кроватей – место обитания различных паразитов. Одно дело, если под окантовкой каркаса будет мирно "жить" сентиментальный грибок. А если – болезнетворные организмы или, пардон клопы? Трудно даже представить, во что со временем превратится ваша квартира.

Через магазин предлагают купить новую и абсолютно доступную по цене продукцию (посмотрите, какой ассортимент в MebelOK!) Так зачем же экономить на нервах и собственном здоровье?