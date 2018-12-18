Огрызко о Медведчуке: ничего для Украины, кроме имиджевого вреда, он не приносит
Об этом Владимир Огрызко заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV
Огрызко отметил, что нет никакой эффективности от деятельности Медведчука как представителя Украины по вопросам освобождения заложников.
"Год прошел - никаких сдвигов. Я бы ограничил его возможности как представителя. Ничего Украине, кроме имиджевого вреда, не приносит", - отметил дипломат.
Огрызко отметил, что если бы были результаты его деятельности, то, возможно, закрыли бы глаза на то, что он "правая рука" Путина в Украине.
"Если бы были результаты, сказали бы: "Вот видите, хоть он и правая рука Путина в Украине, но он дает возможность освобождать украинских заложников из России". А этого нет. Какой смысл делать вид, что он нам полезен?" - отметил Владимир Огрызко.
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