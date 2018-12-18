Огрызко: МИД должен отозвать послов из стран, в ООН голосуют против Украины

18 декабря, 2018, 21:43

В Украине есть немало возможностей для чисто дипломатической реакции на недружественные голосования некоторых стран в ООН

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Огрызко, в частности, прокомментировал голосования некоторых постсоветских стран против резолюции по российской агрессии в Керченском проливе и оккупации Крыма.

"Вы сейчас вспомнили эти страны с постсоветского пространства, которые проголосовали против Украины (Армения, Узбекистан, Беларусь). В этом контексте мы должны наконец показывать свою позицию. Если страна голосует против Украины, то мы должны на это реагировать. Не может быть такого, чтобы эти голосования оставались без внимания с украинской стороны. Способ очень прост. Если мы хотим показать свое недовольство, по меньшей мере мы отзываем послов на консультации. Если мы хотим показать свое очень серьезное недовольство, то мы снижаем статус дипломатического представительства до временных поверенных", - сказал Огрызко.

По его словам, у Украины есть немало возможностей даже для чисто дипломатической реакции на такие недружественные шаги. Речь идет о прекращении визитов в эти страны, прекращении контактов на высоком политическом уровне. Самый первый вариант, который можно применить в таком случае, это вызвать посла этой страны в украинский МИД.