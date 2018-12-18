Не выбор патриархата, это выбор между Украиной и Россией, - Порошенко о церкви
18 декабря, 2018, 15:01
Если кто-то из украинцев хочет оставаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью, это их выбор, и никто давить не будет
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .
"Я хочу подчеркнуть, что мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем. Потому что наша цель - это единство. И мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет, потому что это очень простой выбор. Это не выбор между патриархатами, это выбор между Украиной и Россией", - сказал Порошенко.
Он отметил, что никто не будет оказывать давления на украинцев в отношении церкви.
"Никто ни на кого не будет давить. Если кто-то хочет оставаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью, это их выбор, но их выбор должен быть сознательным", - отметил Порошенко.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
- Кроме этого, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал создания Украинской поместной церкви.
- Также создание единой поместной Украинской православной церкви приветствовал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
- Интронизация патриарха Епифания может произойти в день его рождения - 3 февраля.
- 6 января Вселенский патриарх в Константинополе вручит Томос об автокефалии главе поместной православной церкви в Украине.
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