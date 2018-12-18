Не выбор патриархата, это выбор между Украиной и Россией, - Порошенко о церкви

18 декабря, 2018, 15:01

Если кто-то из украинцев хочет оставаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью, это их выбор, и никто давить не будет

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .

"Я хочу подчеркнуть, что мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем. Потому что наша цель - это единство. И мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет, потому что это очень простой выбор. Это не выбор между патриархатами, это выбор между Украиной и Россией", - сказал Порошенко.

Он отметил, что никто не будет оказывать давления на украинцев в отношении церкви.

"Никто ни на кого не будет давить. Если кто-то хочет оставаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью, это их выбор, но их выбор должен быть сознательным", - отметил Порошенко.