НАТО дало России последнюю возможность начать выполнять ракетный договор, - Столтенберг

18 декабря, 2018, 16:58

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО дает России последнюю возможность снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)

Об этом генсек Альянса заявил в интервью изданию Postimees.

Генсек добавил, что в случае отказа РФ, США будут вынуждены ответить.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они однозначно сказали", - сказал Столтенберг.

Отметим, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.