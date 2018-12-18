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Нацбанк показал 5-гривневую памятную монету, посвященную Киеву


фото: censor.net.ua
5-гривневую памятную монету Национальный банк Украины введет в обращение с 20 декабря

Соответствующее изображение опубликовала пресс-служба НБУ.

Как сообщается, ее номинал - 5 гривен, а тираж - 45 тыс. экземпляров.

На монете изображены одни из главных символов Киева - Парковый мост, Софийский собор, Верховная Рада, а также ветка каштана.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, по кругу надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ (вверху), ПЯТЬ ГРИВЕН (внизу), справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре - стилизованная композиция, символизирующая Киев вверху слева - Парковый мост - пешеходный мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова; справа - Софийский собор и его колокольня; в центре - здание Верховной Рады Украины, справа от которой - год чеканки монеты 2018; колонна Магдебургского права (слева), герб Киева (XV в.), старейшее изображение которого содержится в гербовнике Конрада Грюненберга; каштановая ветка - символ Киева (внизу).

На реверсе монеты размещены: Архангел Михаил - покровитель Киевской земли, города Киева, изображение которого есть на гербах Киева, Киевского княжества, Киевского воеводства, Киевской губернии; надпись ГОРОД КИЕВ (вверху), декоративные элементы (внизу).

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