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На Донетчине произошел обвал в шахте, есть погибшие


фото: radiosvoboda
Во время обрушения породы на шахте в Торецкое в Донецкой области погиб горняк

Об этом сообщает полиция Донбасса.

Обвал породы произошел на глубине более тысячи метров. В это время на участке работали 8 горняков. Забойщик 1969 года рождения в результате аварии погиб.

"Во время спасательных мероприятий тело мужчины было поднято на поверхность. Остальные 7 горняков, работавших на участке, самостоятельно покинули место аварии", - говорится в сообщении.

Местные правоохранители проводят досудебное расследование по статье 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

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