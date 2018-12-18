На Донетчине произошел обвал в шахте, есть погибшие

18 декабря, 2018, 16:35

Во время обрушения породы на шахте в Торецкое в Донецкой области погиб горняк

Об этом сообщает полиция Донбасса.

Обвал породы произошел на глубине более тысячи метров. В это время на участке работали 8 горняков. Забойщик 1969 года рождения в результате аварии погиб.

"Во время спасательных мероприятий тело мужчины было поднято на поверхность. Остальные 7 горняков, работавших на участке, самостоятельно покинули место аварии", - говорится в сообщении.

Местные правоохранители проводят досудебное расследование по статье 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.