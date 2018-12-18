Медведчук подал в суд на Гопко за то, что она назвала его "уродом системы, уничтожившей Стуса"

18 декабря, 2018, 14:29

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук подал иск против главы парламентского комитета по иностранным делам Анны Гопко

Об этом написала Гопко в Facebook.

Поводом для иска стало сообщение Гопко в Facebook за сентябрь 2018 года. В нем она анонсировала акцию под Генеральной прокуратурой, посвященную памяти поэта Василя Стуса.

"В годовщину смерти Василя Стуса мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется к власти. Ведь Медведчук является уродом системы, уничтожившей Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда Гопко.

"Кум Путина подал на меня в суд. Дело завтра в 11:00 начнет рассматривать Печерский районный суд Киева (Крестовый переулок, 4). Основание - мой пост за сентябрь этого года с анонсом акции под Генпрокуратурой, посвященной памяти Василя Стуса. Мы требовали: 1. не допустить реванша пропутинских сил; 2. расследовать преступления, к которым они причастны в Украине. Видно, Медведчука это очень задело, поэтому он подал в суд за оскорбление его "чести, достоинства и деловой репутации", - написала Гопко.