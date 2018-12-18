 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Медведчук подал в суд на Гопко за то, что она назвала его "уродом системы, уничтожившей Стуса"


фото: kremlin
Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук подал иск против главы парламентского комитета по иностранным делам Анны Гопко

Об этом написала Гопко в Facebook.

Поводом для иска стало сообщение Гопко в Facebook за сентябрь 2018 года. В нем она анонсировала акцию под Генеральной прокуратурой, посвященную памяти поэта Василя Стуса.

"В годовщину смерти Василя Стуса мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется к власти. Ведь Медведчук является уродом системы, уничтожившей Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда Гопко.

"Кум Путина подал на меня в суд. Дело завтра в 11:00 начнет рассматривать Печерский районный суд Киева (Крестовый переулок, 4). Основание - мой пост за сентябрь этого года с анонсом акции под Генпрокуратурой, посвященной памяти Василя Стуса. Мы требовали: 1. не допустить реванша пропутинских сил; 2. расследовать преступления, к которым они причастны в Украине. Видно, Медведчука это очень задело, поэтому он подал в суд за оскорбление его "чести, достоинства и деловой репутации", - написала Гопко.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать