Литва выкупит плавучий LNG-терминал в Клайпеде
18 декабря, 2018, 17:48
Депутаты литовского Сейма проголосовали за покупку плавучего терминала сжиженного природного газа Independence в попытке уменьшить зависимость страны от российской энергии
Об этом пишет AP .
Клайпедский плавучий терминал у норвежской компании Hoegh LNG надо будет выкупить до конца 2024 года. Ожидается, что судно-хранилище будет стоить примерно 308 млн евро.
Терминал пришвартован у побережья Литвы с 2014 года и используется для поставок природного газа из Норвегии.
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В 2017году российский государственный "Газпром" совершил около 54% всех поставок энергии в Литву. Около 61,3% всего газа импортировали через терминал Independence.
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