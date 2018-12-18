18 декабря, 2018, 18:08

Предложение заключается в том, чтобы обменять у России прах украинского кинохудожника Александра Довженко на останки российского реформатора Столыпина

Об этом лидер РПЛ заявил во время пленарного заседания, передает Интерфакс-Украина .

"Украинская власть должна найти возможность, чтобы выполнить завещание Александра Довженко и вернуть его прах на родину", отметил Олег Ляшко.

Как последний аргумент для россиян, политик предложил обменять прах кинохудожника на прах Петра Столыпина.

"В своем дневнике Александр Довженко оставил завещание - он хотел хотя бы после смерти вернуться в Украину. Сталин фактически держал гениального кинохудожника в "золотой клетке". Российские власти не отпускают его прах даже после смерти (Александр Довженко похоронен на Новодевичьем кладбище, - ред.) Мы можем россиянам предложить прах Столыпина или еще кого-то, за кого они борются. Давайте вернем наших самых выдающихся людей на родную землю", - обратился к властям Ляшко.