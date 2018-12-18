Ломаченко запустил собственный бренд спортивной экипировки

18 декабря, 2018, 10:41

Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о запуске собственного бренда спортивного снаряжения

Об этом Ломаченко написал в twitter.

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко объявил о запуске своего бренда спортивной экипировки.

"Я запустил свой собственный бренд профессиональных спортивных товаров и снаряжения. Зайди проверь loma-sports.com", - написал Ломаченко.