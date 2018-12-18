Ломаченко запустил собственный бренд спортивной экипировки
18 декабря, 2018, 10:41
Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о запуске собственного бренда спортивного снаряжения
Об этом Ломаченко написал в twitter.
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко объявил о запуске своего бренда спортивной экипировки.
"Я запустил свой собственный бренд профессиональных спортивных товаров и снаряжения. Зайди проверь loma-sports.com", - написал Ломаченко.
- Напомним, Ломаченко заявил, что не собирается выступать в смешанных единоборствах .
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