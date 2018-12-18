 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ломаченко запустил собственный бренд спортивной экипировки


фото: twitter.com/VasylLomachenko
Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о запуске собственного бренда спортивного снаряжения

Об этом Ломаченко написал в twitter.

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко объявил о запуске своего бренда спортивной экипировки.

"Я запустил свой собственный бренд профессиональных спортивных товаров и снаряжения. Зайди проверь loma-sports.com", - написал Ломаченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать