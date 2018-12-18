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Ломаченко рассказал о поединке с Макгрегором


фото: Fightnews.info
Украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на предложение попробовать свои силы в смешанных единоборствах

Об этом сообщает Luckypunch.net .

По словам Ломаченко, ему было бы интересно выступить в смешанных единоборствах, но он не будет этого делать.

"Честно говоря, интересная идея, но делать я этого не буду, потому что я занимаюсь своим делом, у меня получается хорошо в боксе. Лезть в другой вид спорта, кому-то что-то доказывать или просто ради славы и денег - неинтересно", - сказал Ломаченко.

Также украинский боксер заявил, что не хочет спекулировать на теме своего возможного поединка со звездным бойцом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

"А по поводу Макгрегора не хочу хайпонуть, сказать что-то, какую-то популярность получить. Поэтому мы пропустим этот вопрос", - сказал Ломаченко.

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