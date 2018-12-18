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Как в Институте сердца на примере "титушки" Крысина учили противодействовать журналистам и активистам. Видео


фото: medicare-4u
В Киеве в Институте сердца состоялись "учения" для работников на тему противодействия журналистам и активистам после случая с сокрытием в медучреждении подозреваемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия "титушки" Юрия Крысина

Видео "учений" выложил в Facebook волонтер Роман Синицын.

На видео, тайно записанном активисткой, ведущие, которых Синицын называет "кризисными менеджерами" по имени Вадим Аристов и Роман Параскевов, рассказывают, как имитировать истерики, не пропускать журналистов и активистов, провоцировать их и т.д.

"Любая дискредитация их - ваша победа", объясняет спикер.

Во время инструктажа разбирали случай с Крысиным, которого активисты нашли в детском отделении медучреждения и облили зеленкой.

Руководитель Института сердца Борис Тодуров также участвует в "учениях".

"В идеале - бить не надо. Надо чтобы санитарка взяла ведро с водой и вылила на голову. Санитарка не выдержала. И побоев нет, и человек сразу остыл", - говорит Тодуров.

У девушки, которая снимала мероприятие, пытались отобрать телефон и насильно удерживали ее в помещении. Когда активисты вызвали полицию, стражи порядка отказались фиксировать данные мужчин, которые ее удерживали, а видео "посоветовали" удалить.

"Оказалось что Тодуров и Ко совершили уголовное преступление, незаконно лишили свободы человека. Оказалось, что полиция была в теме, тоже просили удалить видео в обмен на то, что девушку отпустят", - отметил Синицын.

По словам Синицына, персонал больницы принуждали к участию в мероприятии.

"Всех врачей и технический персонал два дня сгоняли этот бездарный трэш слушать. А вчера еще сгоняли на "подписание обращениях к Президенту". Принудительно. Всех. В выходной день. Санитарки и медсестры, некоторые добирались из различных Боярок и Васильковіх, чтобы послушать как "Супрун хочет сделать из них рабов" из уст Тодурова и его приближенных", - написал Синицын.

Юрий Крысин - участник нападения на журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года, после которого журналист скончался. В феврале 2018 года в Институте сердца Крысина нашли активисты и облили его зеленкой.

Напомним, вечером 14 декабря полиция задержала в Институте сердца активистов С14, которые отсняли "совещание" на тему противодействия журналистам.

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