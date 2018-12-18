Кабмин выделил 2,5 млрд на строительство метро на Виноградарь

18 декабря, 2018, 12:25

Кабмин направит 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Еспресо.TV .

"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать очень важный инфраструктурный проект для столицы - это строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы поддержим решение, и 2,5 миллиарда правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал Гройсман .