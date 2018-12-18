 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кабмин выделил 2,5 млрд на строительство метро на Виноградарь


фото: golos.ua
Кабмин направит 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Еспресо.TV .

"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать очень важный инфраструктурный проект для столицы - это строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы поддержим решение, и 2,5 миллиарда правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал Гройсман .

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать