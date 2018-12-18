Кабмин предлагает применить новые антироссийские санкции
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Распоряжением предусмотрены ограничительные меры, которые должны быть применены к физическим и юридическим лицам, создающие реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, приводящие к задаче имущественных потерь.
Так, санкции должны затронуть: 14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях; 23 физлиц, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия Крыма и Севастополя; некоторых российских предприятий и предприятий из стран Европы, обеспечивающих деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма.
Также речь идет о санкциях против некоторых юрлиц, привлеченных к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу; некоторых физлиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.
- Напомним, что представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине.
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