Кабмин повысил на 25% зарплаты работникам Генпрокуратуры
18 декабря, 2018, 13:29
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение повысить размер окладов работникам Генеральной прокуратуры Украины на 25%
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
Данное решение принято в связи с тем, что все предыдущие повышения должностных окладов госслужащим не распространялись на ГПУ.
В частности, потому, что ГПУ является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией на всей территории Украины.
В Правительстве надеются, что принятие этого решения будет способствовать должностной дисциплине в оплате труда.
- Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 солтаты ВСУ будут получать 10 тыс. грн, а на фронте - 21 тыс. грн.
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