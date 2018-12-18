Кабмин повысил на 25% зарплаты работникам Генпрокуратуры

18 декабря, 2018, 13:29

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение повысить размер окладов работникам Генеральной прокуратуры Украины на 25%

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Данное решение принято в связи с тем, что все предыдущие повышения должностных окладов госслужащим не распространялись на ГПУ.

В частности, потому, что ГПУ является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией на всей территории Украины.

В Правительстве надеются, что принятие этого решения будет способствовать должностной дисциплине в оплате труда.