 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кабмин повысил на 25% зарплаты работникам Генпрокуратуры


фото: dt.ua
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение повысить размер окладов работникам Генеральной прокуратуры Украины на 25%

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Данное решение принято в связи с тем, что все предыдущие повышения должностных окладов госслужащим не распространялись на ГПУ.

В частности, потому, что ГПУ является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией на всей территории Украины.

В Правительстве надеются, что принятие этого решения будет способствовать должностной дисциплине в оплате труда.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать