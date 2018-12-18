Гройсман объявил начало "настоящей" реформы ГФС
Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире Еспресо.TV 18 декабря во время заседания Кабинета министров.
"Сегодня примем решение о начале настоящей реформы Государственной фискальной службы. ГФС должна поделиться на две части: налоговое и таможенное направления", - заявил премьер.
Также по его словам, в следующем году в эксплуатацию введут 7 сканирующих систем на границах нашего государства, чтобы бороться с контрабандой и идентифицировать товары, которіе должны растаможить, чтобы наполнить бюджет.
Для упрощения процедур экспортно-импортных операций будет работать "единое окно".
Эти меры должны сократить объемы контрабанды, проходящие через украинскую границу. Премьер также напомнил об успехах шагов, сделанных до этого для сокращения контрабанды:
"После того, как правительство усилило меры по борьбе с контрабандой в Украине, добавили в бюджет 300-400 млн грн ежедневных поступлений с таможни".
- Напомним, по словам министра МВД Арсена Авакова, таможенный эксперимент с участием Нацполиции дополнительно принес в государственный бюджет Украины 32 млрд грн. До окончания эксперимента остался еще месяц.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-