Гройсман объявил начало "настоящей" реформы ГФС

18 декабря, 2018, 12:30

Государственная фискальная служба должна быть разделена на два направления

Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире Еспресо.TV 18 декабря во время заседания Кабинета министров.

"Сегодня примем решение о начале настоящей реформы Государственной фискальной службы. ГФС должна поделиться на две части: налоговое и таможенное направления", - заявил премьер.

Также по его словам, в следующем году в эксплуатацию введут 7 сканирующих систем на границах нашего государства, чтобы бороться с контрабандой и идентифицировать товары, которіе должны растаможить, чтобы наполнить бюджет.

Для упрощения процедур экспортно-импортных операций будет работать "единое окно".

Эти меры должны сократить объемы контрабанды, проходящие через украинскую границу. Премьер также напомнил об успехах шагов, сделанных до этого для сокращения контрабанды:

"После того, как правительство усилило меры по борьбе с контрабандой в Украине, добавили в бюджет 300-400 млн грн ежедневных поступлений с таможни".