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Фильм "Удаленный лай собак" о войне на Донбассе попал в шортлист "Оскара"

Документальный фильм The Distant Barking of Dogs ("Удаленный лай собак"), снятый на Донбассе, вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар"

Об этом сообщил ассистент режиссера фильма Азад Сафаров в Facebook.

"Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира", - написал Сафаров.

Фильм "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год. В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олежке, который с бабушкой живет неподалеку от территории, где разворачиваются боевые действия. После начала боевых действий в Донбассе они остаются в деревне и наблюдают за тем, как выезжают другие. Через эту историю в фильме показано, что для ребенка означает расти в зоне войны.

Сафаров отметил, что пятерку номинантов назовут в январе.

Лента "Удаленный лай собак" уже получила 25 наград в мире и была номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии.

Фильм является совместным проектом Дании, Швеции и Финляндии. Режиссер ленты - Саймон Леренг Уилмонт. Режиссер фильма - датчанин Саймон Леренг Вильмонт, а продюсер - Моника Гельстрем.

 

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