Facebook и Instagram заблокировали страницу Национального корпуса

18 декабря, 2018, 19:32

Страницы заблокировали за публикации по акции "Нет - кремлевским оккупантам!"

Об этом говорится на сайте Нацкорпусу.

Эти публикации в администрации соцсетей расценили как "враждебные высказывания".

Однако, в политсиле уверяют, что публикации не содержали запрещенных законом символов, лозунги и изображения.

"Акция с участием Нацкорпуса и Нацдружин состоялась в Киеве возле Администрации президента с требованиями к украинской власти разорвать дипотношения с РФ, ограничить деятельность российского бизнеса в Украине на время войны и тому подобное. Отметим, что ни на фото, ни на видео, ни в тексте описания мероприятия, опубликованных на Facebook, не было ни одного запрещенного законом символа, лозунга и изображения", - сообщают в Нацкорпусе во вторник вечером.

Они отметили, что восточноевропейский офис Facebook находится в Москве. "Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IT-компании", - заявили в Нацкорпусе.

Напомним, что 26 ноября Нацкорпус и Нацдружины собрались возле Администрации Президента со следующими требованиями: