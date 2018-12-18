Facebook и Instagram заблокировали страницу Национального корпуса
Об этом говорится на сайте Нацкорпусу.
Эти публикации в администрации соцсетей расценили как "враждебные высказывания".
Однако, в политсиле уверяют, что публикации не содержали запрещенных законом символов, лозунги и изображения.
"Акция с участием Нацкорпуса и Нацдружин состоялась в Киеве возле Администрации президента с требованиями к украинской власти разорвать дипотношения с РФ, ограничить деятельность российского бизнеса в Украине на время войны и тому подобное. Отметим, что ни на фото, ни на видео, ни в тексте описания мероприятия, опубликованных на Facebook, не было ни одного запрещенного законом символа, лозунга и изображения", - сообщают в Нацкорпусе во вторник вечером.
Они отметили, что восточноевропейский офис Facebook находится в Москве. "Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IT-компании", - заявили в Нацкорпусе.
Напомним, что 26 ноября Нацкорпус и Нацдружины собрались возле Администрации Президента со следующими требованиями:
- отменить договор между Украиной и России 2003 года о морской акватории;
- арестовать все активы РФ в Украине;
- безусловное право стрелять в ответ для украинских военных;
- арест российских агентов влияния в Украине.
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