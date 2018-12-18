Энергетики призывают ВР принять законопроект по аукционам на "зеленые тарифы"

18 декабря, 2018, 10:15

По инициативе Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса законопроект о введении аукционов по "зеленым тарифам" зарегистрирован в стенах Верховной Рады

В четверг Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о введении аукционов по "зеленым тарифам" для производителей чистой электроэнергии. По инициативе Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса документ уже зарегистрирован в стенах Верховной Рады. Механизм аукционов такой - в них будет побеждать тот производитель чистой электроэнергии, кто предложит самый низкий тариф для потребителей.

"Именно потому, что у нас есть "зеленый" тариф, именно потому, что сейчас рынок призывает к принятию аукционов, поэтому мы и просим включить конкурентные механизмы на получение стимулирования от государства. Только аукционы покажут, насколько инвестор является эффективным в плане привлечения средств, для привлечения качественного оборудования, по поиску лучшего места для своего объекта", - заявляет Алексей Оржель, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

За последние четыре года в возобновляемую энергетику инвестировано почти полтора миллиарда евро. Чтобы капиталовложения в сектор не уменьшались, инвесторам нужны надежные гарантии, говорят специалисты. Именно поэтому так остро встал вопрос запуска аукционов.

"Крупные игроки, финансовые учреждения они приостановили финансирование проектов к тому времени, пока не будет принят Закон. А это влияет на решение инвесторов начинать проекты. Проекты не двигаются", - убежден Максим Сысоев, Соглава комитета Европейской Бизнес Ассоциации топлива и энергетики.

"Когда в Украине есть непрозрачность, это основание для коррупции. Если мы это устраним и правила будут прозрачными, перспективы будут ожидаемые, то мы сможем привлекать сюда инвесторов, которые будут приходить в Украину, приносить деньги, вкладывать эти деньги в экономику Украины. И еще одно - это будет повышать энергоэффективность и энергобезопасность нашей страны 00:54", добавляет Валерия Заружко, народный депутат Украины.

Пилотные два проекта по проведению аукционов могут произойти в следующем году. А с 2020-го должны стать системными. Глава Госэнергоэффективности, представители рынка возобновляемой энергетики и Европейской Бизнес Ассоциации подписали обращение к спикеру парламента Андрею Парубию. С просьбой поддержать профильный законопроект уже в ближайший четверг и рассмотреть его одним из первых.