 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Экс-советник Трампа рассказал о смерти начальника ГРУ в Ливане


фото: REUTERS
Бывший советник президента США Дональда Трампа на допросе в ФБР, который состоялся в 2017 году, заявил, что экс-начальник ГРУ России Игорь Сергун умер в 2016 году в Ливане

Служебная записка с показаниями Флинна опубликована аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование возможного российского вмешательства в выборы президента США.

Во время допроса Флинн вспомнил, что звонил тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку и во время разговора выразил ему сочувствие после смерти Сергуна в Ливане.

В записке указано, что в 2013 году Флинн побывал в командировке в России, во время которой познакомился с Сергуном. После этого они по меньшей мере один раз общались друг с другом с помощью видеосвязи, Сергун также должен был прибыть с визитом в США. Однако поездка не состоялась из-за того, что Сергун был внесен в санкционные списки ЕС и США в 2014 году из-за событий на востоке Украины и в Крыму.

В Минобороны России опровергли заявление Флинна о смерти Сергуна в 2016 году в Ливане, сообщает Интерфакс.

В министерстве отметили, что его слова - "конспирологический бред".

В ведомстве утверждают, что в января 2016 года Сергун находился в России.

По официальным данным Минобороны РФ, Сергун умер 3 января 2016 г. в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.

Его преемником на посту главы ГРУ стал генерал-полковник Игорь Коробов, который также умер 21 ноября 2018 г. после продолжительной болезни.

В декабре 2018 г. начальником Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России был назначен вице-адмирал Игорь Костюков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать