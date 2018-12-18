Экс-советник Трампа рассказал о смерти начальника ГРУ в Ливане

18 декабря, 2018, 13:04

Бывший советник президента США Дональда Трампа на допросе в ФБР, который состоялся в 2017 году, заявил, что экс-начальник ГРУ России Игорь Сергун умер в 2016 году в Ливане

Служебная записка с показаниями Флинна опубликована аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование возможного российского вмешательства в выборы президента США.

Во время допроса Флинн вспомнил, что звонил тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку и во время разговора выразил ему сочувствие после смерти Сергуна в Ливане.

В записке указано, что в 2013 году Флинн побывал в командировке в России, во время которой познакомился с Сергуном. После этого они по меньшей мере один раз общались друг с другом с помощью видеосвязи, Сергун также должен был прибыть с визитом в США. Однако поездка не состоялась из-за того, что Сергун был внесен в санкционные списки ЕС и США в 2014 году из-за событий на востоке Украины и в Крыму.

В Минобороны России опровергли заявление Флинна о смерти Сергуна в 2016 году в Ливане, сообщает Интерфакс.

В министерстве отметили, что его слова - "конспирологический бред".

В ведомстве утверждают, что в января 2016 года Сергун находился в России.

По официальным данным Минобороны РФ, Сергун умер 3 января 2016 г. в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.

Его преемником на посту главы ГРУ стал генерал-полковник Игорь Коробов, который также умер 21 ноября 2018 г. после продолжительной болезни.

В декабре 2018 г. начальником Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России был назначен вице-адмирал Игорь Костюков.