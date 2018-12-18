 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Экономический рост и борьба с коррупцией. Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год


фото: kmu.gov.ua
На 2019 год в Кабинете министров запланировано пять приоритетных направлений для работы

Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире Еспресо.TV 18 декабря во время заседания Кабинета министров.

По словам Гройсмана, пять главных приоритетов правительства на 2019 год - это:

  • усиление экономического роста;
  • эффективное управление;
  • развитие человеческого капитала;
  • верховенство права и борьба с коррупцией;
  • безопасность и оборона.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать