Экономический рост и борьба с коррупцией. Гройсман назвал приоритеты правительства на 2019 год
18 декабря, 2018, 12:07
На 2019 год в Кабинете министров запланировано пять приоритетных направлений для работы
Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире Еспресо.TV 18 декабря во время заседания Кабинета министров.
По словам Гройсмана, пять главных приоритетов правительства на 2019 год - это:
- усиление экономического роста;
- эффективное управление;
- развитие человеческого капитала;
- верховенство права и борьба с коррупцией;
- безопасность и оборона.
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